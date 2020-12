Maria Lombardi, prima il vaccino poi l’abbraccio commovente con la figlia

di Cinzia Ugatti

E’ fiera della spilla che porta in petto. La esibisce con orgoglio, come se fosse una medaglia. Ma forse per lei, Maria Lombardi, Caposala del reparto di medicina d’urgenza, area Covid multispecialistica, vale ancora di più: è la prova che ha fatto quel che tutti siamo chiamati a fare, vaccinarsi contro il Covid 19. Lei, oltretutto, è stata la prima, a Salerno, è stata quella che, con un pizzico di emozione, si è seduta dinanzi a telecamere e fotoreporter ed ha mostrato il braccio su cui il medico ha inoculato il prezioso siero.

