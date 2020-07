Mare cloaca a Salerno, chiazze marroni in acqua

Mare sporco all’altezza del lido Mercatello e non solo. Già alle 8, il mare si è presentato con delle enormi chiazze marroni, con il fenomeno visibile fino a Torrione e oltre. Tra l’altro un evento non nuovo in questi ultimi giorni e che sta rovinando la voglia di sole e di tinterella dei salernitani e non solo. Oltre al colore inusuale dell’acqua, si accompagna spesso anche con cattivi odori.

