Maradona non è morto E’ andato in trasferta

di Davide Della Monica

Nell’anno piu’ brutto, il mondo perde quella che per venti anni e’ stata la consolazione piu’ credibile per miliardi di persone. A 60 anni appena compiuti e’ morto a Tigres Diego Armando Maradona, il Pibe de oro nato nei sobborghi di Buenos Aires e diventato il dio del pallone grazie a un sinistro magico, a un talento senza fine, a una personalita’ sconfinata seppure troppe volte colta in fuorigioco nella vita. E ora che Diego non c’e’ piu’, non c’e’ angolo del pianeta, pure provato dalla piaga del Covid, che non pianga per l’addio al mito.

