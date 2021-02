Mara Carfagna nomina consigliere un deluchiano, Caldoro: “Dovere istituzionale verso De Luca”

Mara Carfagna nomina un deluchiano e, in Forza Italia, scoppia la polemica. Piercamillo Falasca è stato infatti nominato da Mara Carfagna suo consigliere al ministero per il Sud e la coesione territoriale. “Sono emozionato e onorato della proposta”, ha commentato il diretto interessato con un post su Facebook. “Con la pandemia in corso, un Next Generation EU da gestire come governo, un Mezzogiorno bello e complicato a cui potersi dedicare, potevo mai dire no? Aiuterò come potrò la Ministra Carfagna nel compito importante e delicato che le è stato assegnato.

