Maqer.it, piattaforma digitale per assistere imprese e famiglie

di Zoe Petolicchio

www.maqer.it è questo il sito internet di una piattaforma digitale di formazione, che asssite le imprese e le famiglie nell’eleborazione e nella attuazione dei propri progetti, nella scelta degli strumenti adeguati e nella comunicazione con la comunità finanziaria…. “Nel 2019, ho messo in campo una nuova iniziativa imprenditoriale. che ha visto la nascita di una piattaforma digitale di formazione, www.maqer.it, che eroga corsi di formazione a distanza e rappresenta, in termini di sviluppo e di crescita del numero di clienti, la sfida dei prossimi anni”. Spiega Carmine Petolicchio, salerntano e titolare di diverse società che si occupano appunto di consulenza finanziaria. “Ho iniziato a lavorare a 20 anni, prima come agente assicurativo, poi come consulente finanziario. – racconta ancora Carmine – Nel corso degli anni, la mia attività si è ampliata nei servizi di consulenza alle piccole imprese. Oggi, le mie società si occupano, principalmente, di organizzazione dei processi aziendali, di formazione e di ricerca e selezione del personale. Questo perché ritengo che solo innovando e migliorando le capacità produttive, soprattutto attraverso le persone che vi lavorano, le piccole imprese italiane potranno competere nello scenario globale”. Un lavoro questo che lo vede impegnato molto sul territorio Campano, ma non solo… “Il mio lavoro si svolge maggiormente in Campania, negli uffici di Salerno e Napoli, ma vengono seguiti anche clienti a Roma e a Pordenone, dove vi è una sede delle società”. Tornando alla nuova piattaforma digitale di formazione Petolocchio racconta che… “Si punta ovviamente a quella che è la crescita di un vero e proprio percorso, oltre che lavorativo, personale, raggiungendo risultati che valorizzano quelli che sono stati i tanti sacrifici compiuti negli anni. Maqer vuole diffondere una cultura d’impresa pratica e concreta, colmando le lacune del mondo della PMI italiana e delle Famiglie che lo governano, per consentire di effettuare scelte proporzionate, adeguate alle possibilità e agli obiettivi di ciascuno”. Ed ancora… “Seguiamo le Imprese e le Persone nelle scelte di natura finanziaria. Muovendoci su tre mercati sinergici che sono: Consulenza Finanziaria, Credito alle Aziende, Credito ai Privati. Come Consulenti Assicurativi, tuteliamo i risultati e sosteniamo lo sviluppo, muovendoci su tre mercati sinergici: Imprese, Privati e Intermediari Finanziari. Mentre come Consulenti d’Impresa, forniamo gli strumenti per raggiungere i propri obiettivi. Qui ci muoviamo su due divisioni: Consulenza e Servizi”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia