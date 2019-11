Manovra: Boccia, spero Gualtieri elimini plastic tax

“Voglio trasformare – come ci hanno insegnato nelle universita’ dicendoci che un imprenditore e’ un uomo che trasforma i vincoli in opportunita’ – il non avere qui presente Gualtieri in un’opportunita’: spero stia lavorando per ridurre ed eliminare la plastic tax”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia all’assemblea di Confindustria Salerno riferendosi al ministro dell’Economia che era annunciato dagli organizzatori. “Quindi – aggiunge – ha fatto bene a non venire a Salerno, perche’ se ci fa questo regalo, il ministro da’ un elemento di segnale non alla categoria ma all’economia reale del Paese. Ben venga il fatto che non sia venuto. Anzi, facciamo un grande in bocca al lupo al ministro per il suo lavoro visto che e’ in sede di bilancio”. Confindustria e’ critica “sulla plastic tax perche’ penalizza prodotti e non comportamenti, sulla sugar tax e sulle auto. Abbiamo avuto un confronto con Gualtieri e Patuanelli, hanno compreso le nostre ragioni. Abbiamo fatto comprendere gli effetti negativi sull’economia reale di queste tasse. Ci hanno detto che avrebbero approfondito per calmierare, per noi l’aspettativa e’ azzerare”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia