Manovra: Boccia, non abbiamo grandi aspettative

“Sulla legge di Bilancio, non abbiamo grandi aspettative”. E’ quanto sostiene il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, parlando a margine di una conferenza a Salerno. Il leader degli industriali sottolinea che “non mi sembra che abbiamo grandi risorse, 23 miliardi sono solo per non aumentare l’Iva, un po’ di miliardi per la questione cuneo fiscale”. Percio’, aggiunge che “in questo momento, occorre un piano di medio termine. Non si puo’ fare tutto e subito nel Paese, premesso che le aspettative sono positive che se abbassano le tasse siamo tutti contenti”. “Non mi sembra che abbiamo grandi risorse. 23 miliardi solo per non aumentare l’IVA, un po’ di miliardi solo per la questione cuneo fiscale: occorre in questo momento un piano di medio termine perche’ non si puo’ fare tutto e subito nel Paese. Premesso che le aspettative sono positive e se abbassano le tasse siamo tutti contenti” ha aggiunto, in merito alla Flat tax, il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, parlando a SALERNO.

