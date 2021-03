Manifestazione davanti al Parco del Mercatello del comitato “Bambini all’aperto

A Salerno, il comitato “bambini all’aperto” ha dato vita, questa mattina, ad una manifestazione davanti il parco del Mercatello in via Angrisani. Per il Comitato salernitano “è necessario assicurare luoghi e attività alternative a quelle al chiuso che consentano a bambini e ragazzi di continuare a crescere e a socializzare nel pieno dei loro diritti e le aree verdi come parchi, ville e giardini sono i luoghi in cui si possono assicurare tali diritti rispettando le giuste norme di sicurezza.”

