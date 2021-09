“Mancano insegnanti di sostegno qualificati”

di Monica De Santis

Sette giorni all’inizio ufficiale della scuola (alcune scuole infatti, in pieno regime di automia inizieranno le lezioni già da lunedì) La campanella dunque suonerà il 15 settembre e Teresa Basile e Immacolata Maratea, del Dipartimento pubblica istruzione cambiamo- coraggio Italia Salerno, con una nota pongono nuovamente l’accento sulla carenza di insegnanti di sostegno delle nostre scuole… “Manca quasi una settimana al suono della campanella per l’inizio del nuovo anno scolastico. – scrivono nella nota inviata agli organi d’informazione – Si spera in un anno scolastico tranquillo e senza interruzioni, ma emergono sempre i soliti disagi iniziando dalle nomine annuali per le supplenze, dove la novità di quest’anno è stato dato tutto in mano ad un algoritmo, in molte province ha fallito ed è tutto da rifare , si rischia che molti docenti seppur hanno preso servizio potrebbero ritornare a casa per errore di calcolo. La problematica di non aver insegnanti qualificati nel sostegno, resta lì, a Salerno la maggior parte dei posti disponibili sono stati assegnati con le graduatorie incrociate, di conseguenza senza titoli specifici. A scuola le regole per arginare il Covid 19 restano le stesse, l’unica differenza è il Green pass obbligatorio per gli insegnanti, noi continueremo a raccomandare le regole fondamentali, distanziamento, mascherina e lavaggio continuo delle mani. – concludono – Molte scuole della provincia hanno avuto diversi finanziamenti per mettere in sicurezza le scuole, ci auguriamo che alcuni di questi ,vengano spesi per abbattere le barriere architettoniche esistenti ancora in molte di esse. Per finire non ci resta che augurare un buon inizio anno scolastico a tutti, in presenza e sicurezza!”

