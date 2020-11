Manca l’accordo tra Rfi e il Comune

di Erika Noschese

Non sarebbe ancora giunta al termine la cessione dell’area dove sorgeranno i box auto di piazza Cavour tra Rete Ferrovie Italia e il Comune di Salerno. Rfi, di fatti, ancora oggi risulta proprietario del terreno dove sono i binari a lungomare e, per cedere la proprietà all’amministrazione comunale di Salerno, avrebbe chiesto in cambio alcune stazioni della metropolitana di Salerno. Proprio in questi giorni, tra le altre cose, sono stati disposti lavori superficiali per verificare la presenza di eventuali ordigni bellici che non riguarderebbero la proprietà di Rfi.

