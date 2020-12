“Manca controllo per contenere il virus”

di Erika Noschese

Sono ancora i moduli “cinesi” del Ruggi d’Aragona i “protagonisti” indiscussi della puntata di ieri sera de Non è l’Arena, condotto da Massimo Gilletti che, ormai da diverse puntate, porta avanti un’inchiesta sulla sanità campana. Una sorta di testa a testa tra il giornalista e conduttore televisivo e il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha già provveduto a sporgere regolare denuncia. Ospiti della puntata l’infettivologo Luigi Greco e l’avvocato Michele Sarno, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative. Per provare a far chiarezza sul centro Covid del Ruggi d’Aragona è stato chiamato in causa il direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria Vincenzo D’Amato.

