Maltratta genitori e fratelli, in manette un 45enne

di Pina Ferro

Tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e danneggiamento. Con queste accuse, è stato arrestato il 45enne di Nocera Inferiore S.b.. Le vittime erano i genitori i fratelli ed una terza persona. A stringere le manette ai suoi polsi sono stati gli uomini della squadra Investigativa del commissariato di Nocera Inferiore in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa dall’ufficio Gip del Tribunale di Nocera Inferiore. Secondo la pubblica accusa, il 45enne avrebbe posto in atto i maltrattamenti dal 3 dicembre 2016 al 31 dicembre 2019. Gli episodi delittuosi, sono stati accertati con solerzia da personale del commissariato di Nocera Inferiore che, in breve tempo, hanno svolto una complessa indagine volta a riscontrare i fatti mediante la raccolta delle dichiarazioni delle persone offese, le sommarie informazioni di testi e l’acquisizione di referti medici. Gli esiti investigativi raccolti in due informative, hanno portato a richiedere e ad ottenere dall’ufficio Gip una misura cautelare in carcere nei confronti di S.B., in quanto lo stesso aveva reiteratamente tenuto condotte violente e vessatorie nei confronti dei genitori, dei fratelli e di un terzo.

