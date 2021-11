Maltempo, ordinanza dispone chiusura delle scuole e cimitero

Il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie della città per sabato 27 a causa del maltempo che, da ieri, si sta abbattendo su tutto il territorio provinciale. Nell’ordinanza firmata dal primo cittadino è stato altresì disposta le chiusure per il Cimitero e la Villa Comunale. “Le chiusure sono state adottate in via cautelare in seguito all’emissione dell’allerta meteo arancione da parte della Protezione Civile per il peggioramento delle condizioni metereologiche”, si legge nell’ordinanza.

