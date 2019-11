Maltempo, le onde invadono il lungomare

Il maltempo che si sta abbattono sul salernitano stanno causando non pochi disagi in città e in provincia. Nel pomeriggio di oggi, le onde alte hanno invaso il lungomare cittadino. Intorno alle 14 si è verificato il picco della mareggiata ripreso in un video da ‘Montoro on line’. Nelle immagini le onde alte arrivano fin sulle aiuole del Lungomare, lasciando detriti e rifiuti in ogni dove.

