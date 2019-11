di ANDREA PELLEGRINO

Il maltempo non risparmia neppure Dragonea di Vietri sul Mare. A seguito delle forti piogge è crollato il muro di un parcheggio privato, trascinando un camioncino. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone.

«La zona interessata dal crollo è considerata ad alto rischio idrogeologico sia per la conformazione del luogo, forte pendenza che per episodi pregressi di crolli – spiega il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Angela Infante – Il rischio idrogeologico è direttamente connesso con le caratteristiche morfologiche e idrogeologiche di una zona in modo particolare se essa è montana».

«Nel caso specifico – prosegue Infante – il crollo del muro è stato determinato dalle forti piogge di questi giorni, la mancanza di fondazioni adeguate e relativa carenza di regimentazione delle acque. Al tutto si è aggiunto il peso eccessivo dei mezzi in sosta. Per fortuna non vi erano persone per cui il danno è circoscritto al camioncino che è precipitato lungo la scarpata».

«Il mio appello – conclude il vicesindaco di Vietri sul Mare – è rivolto a quanti, impegnati nel difficile compito di controllo del territorio, siano scrupolosi nel valutare le situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità».

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia