Maltempo a Salerno, domani scuole chiuse

Scuole chiuse domani a Salerno. Dopo le violenti piogge che in queste ore si sono abbattute su tutta la città capoluogo creando numerosi danni e disagi, tra cui due feriti, l’amministratore comunale ha disposto la chiusura delle scuole su tutto il territorio cittadino. Questa sera, in prefettura, il sindaco Napoli con gli assessori Caramanno e De Maio, Mario Sposito e il comandante Vecchione per fare il punto della situazione. La chiusura degli edifici scolastici infatti si rende necessaria per il controllo prudenziale delle alberature, della stabilità dei versanti, dello stato della viabilità, che al momento presenta importanti criticità.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia