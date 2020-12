Malore fatale per Ferrentino assessore fino a poche settimane fa

Un malore, p r o b a b i lmente, un infarto che non gli ha l a s c i a t o s c a m p o . G a e t a n o Ferrentino, 46anni ha salutato la sua Sarno l a s c i a n d o moglie e tre figli. A Sarno ieri è stato dichiarato il lutto cittadino. Avvocato, giornalista, ex assessore, (aveva rassegnato le dimissioni poche settimane fa) già vice sindaco nel primo mandato Canfora. la tragedia nel pomeriggio dell’altro ieri al suo studio in via Fabricatore.

