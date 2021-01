Maledizione senza fine, Lombardi di nuovo ko

di Marco de Martino

Campione di sfortuna. Lo è Cristiano Lombardi che è incappato in un nuovo infortunio muscolare, in pratica una ricaduta dello strappo subito a Vicenza. Il calciatore si è sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione muscolare nella regione posteriore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni ma questo ko molto probabilmente lo costringerà a salutare in largo anticipo la stagione 2020/2021. Una stagione, la seconda con la maglia della Salernitana, praticamente mai cominciata e che si chiude mestamente qui. Lombardi, distrutto psicologicamente dall’ennesimo guaio fisico, molto probabilmente sarà estromesso dalla lista over o addirittura restituito in anticipo alla Lazio per fine prestito.

