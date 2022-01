Mai fine pena per Macario Mariniello

di Pina Ferro

Carcere a vita per Macario Mariniello per l’omicidio dell’avvocato Giorgio Barbarulo. I giudici della Cassazione hanno confermato il mai fine pena al boss dell’Agro (già affiliato alla Nco di Raffaele Cutolo). Finalmente si mette la parola fine ad una vicenda che va avanti da oltre 40 anni. Prima di giungere al definitivo pronunciamento da parte degli ermellini il processo ha visto numerose udienze e altrettanti annullamenti di sentenze dovuti ad alcuni problemi, legati principalmente all’estradizione diMacario Mariniello dalla Spagna. Macario Mariniello, nel 2018 rese delle dichiarazioni spontanee in aula addossandosi la responsabilità dell’omicidio dell’avvocato ed ex sindaco di Nocera Inferiore: «Signor Presidente – esordì Mariniello – io non sono stato mai interrogato su questo fatto, però adesso voglio chiarire sull’omicidio Barbarulo, perché quel giorno ero sul posto. Sono 40 anni che voglio farlo. Ammetto la mia colpa ma in parte, perché non l’ho ammazzato io. È inutile fare un processo se ammetto la colpa, voglio solo spiegare il fatto come è andato. Ero in auto con Mario Prisco e Franchino Sorrentino (entrambi morti qualche tempo fa) Stavamo passando per Nocera, per caso, quando ho visto il portone dell’avvocato aperto. Sono entrato, e c’era mia sorella in stato ipnotico, seminuda. L’avvocato si stava masturbando. È venuto contro di me per scusarsi, gli ho dato uno schiaffo. Nel frattempo che ho rivestito mia sorella, l’ho accompagnata fuori, ho visto l’avvocato a terra perché Sorrentino lo ha sparato. Questo è tutto». Poi, cambiando discorso, ha affermato che «Sorrentino era preoccupato per l’organizzazione della Nco e gli ho detto: “Senti accusa me, tanto a me non mi fanno niente, la Nco di allora». L’avvocato Giorgio Barbarulo fu assassinato nel suo studio il 29 luglio 1980. A difenderlo gli avvocati Alfonso Senatore e Giovanni Arico

