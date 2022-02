Mahmood e Blanco conquistano il Festival di Sanremo

di Monica De Santis

E’ calato il sipario sulla 72° edizione del Festival di Sanremo. L’edizione della ripartenza, come è stata definita da tutti, nell’ultima serata, che si è aperta con l’inno di Mameli suonato dalla banda della Guardia di Finanza, che poi lascia la scena sulle note della marcia Armi e Brio, ha visto trionfare tcon il brano “Brividi” la coppia Mahmood e Blanco. Al secondo posto si piazza una spettacolare Elisa, che forse avrebbe davvero meritato il primo posto anche lei. Mentre medaglia di bronzo per Gianni Morandi che, con “Apri tutte le porte” scritta da Jovanotti, conquista anche il premio della Critica Cala il sipario, dunque, sul terzo festival firmato da Amadeus. Un festival che ancora una volta è riuscito a tenere incollati al televisore milioni di italiani, un festival che ancora una volta ha saputo dividere gli italiani. Le fazioni sono sempre le stesse, chi critica e chi plaude, chi contesta i vincitori e chi li loda, chi critica i vestiti e chi ammira gli outfit, e così via. Ma comunque sia, questo è stato il Festival di Amadeus, ancora una volta, e meritatamente, grande protagonista. Questo è stato anche il festival di Orietta Berti, che con il suo abbigliamento “molto sobrio” ha letteralmente conquistato tutti, centinaia e centinaia i twitt per lei ogni sera. E’ stato il festival anche delle co-conduttrici, tre in particolare hanno brillato, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. Ed è stato il festival del Fantasanremo, che è riuscito a coinvolgere davvero tutti, come Massimo Ranieri, che proprio nell’ultima serata cede ai social e al termine della sua esibizione dice “Papalina” e vola al FantaSanremo. A Ranieri e alla sua ‘Lettera di là dal mare’ va il Premio della Critica ‘Mia Martini’. A lui, 27 voti dei giornalisti accreditati presso la Sala Stampa. Al secondo posto Giovanni Truppi con 15 voti, al terzo Elisa con 7. Tornando alla serata finale, un plauso va a Sabrina Ferilli che entra in scena ed è subito show. “Tu surclassi pure Mentana con ‘sta maratona. Dove ce l’hai le pile? Di’ la verità, quando vai li dietro non vai a bere, c’hai la colonnina: sei un presentatore ibrido. La forza tua ce l’hanno in poichi: Iva Zanicchi, Morandi e Mattarella. Ti posso dire una cosa? Se tante volte tu decidessi di non fare più il festival, questa serata falla brutta brutta brutta perché sennò poi te chiedono di rifallo per altri 7 anni. Hai visto Mattarella?”, scherza la madrina della finale entrata in scena dalle scale con un abito leggero beige che valorizza la scollatura. “Ma impossibile non farla bella bella bella con te accanto”, dice Amadeus. Poi inizia la gara, ad uno ad uno si sfidano i 25 artisti, alternati ad alcuni ospiti, tra cui Marco Mengoni, le Farfalle azzurre Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Martina Santandrea che hanno ballato sulle note di Upside down di Diana Ross.e la stessa Ferilli che rinuncia al monologo spiegando che “Quando ho saputo di questa possibilità delle domande me le sono fatte. Questi due anni sono stati molto duri e di monologhi da soli ce ne siamo fatti tanti. E poi molti temi tra i più belli già sono stati toccati dalle mie bravissime colleghe, cosa avrei potuto dire?”, racconta l’attrice invitando Amadeus a sedersi con lei sulle scale. Poi elenca una lunga serie di argomenti impegnati di cui avrebbe potuto parlare e che sono stati al centro di “piccole riunioni in famiglia”: “civili, sociali, sull’umanità…”. Poi conclude: “Ma perché la presenza mia deve per forza essere legata a un problema grosso, cosmico, per giustificare il fatto che sto qua? Io sto qua per il mio lavoro, le mie scelte, i miei amori e le mie amicizie. Alla fine ho pensato che le cose migliori per accompagnarmi sul palco erano queste, la nostra storia. Ho scelto la strada della leggerezza, perché come diceva Calvino in tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno perché la leggerezza non è superficialità”. Due gli omaggi della serata uno a Lucio Dalla ed un altro a Raffaella Carrà. Poi la classifica finale che ha visto fuori dal podio del 72esimo Festival di Sanremo nell’ordine quarta posizione per Irama, quinto Sangiovanni, sesta Emma, in settima posizione La Rappresentante di Lista, ottava posizione per Massimo Ranieri, nono Dargen D’Amico, decimo Michele Bravi, undicesimo Matteo Romano, in dodicesima posizione Fabrizio Moro, tredicesimo posto per Aka 7even, quattordicesima posizione per Achille Lauro, quindicesimo posto per Noemi, in sedicesima posizione Ditonellapiaga e Rettore, diciasettesima posizione per Rkomi, diciottesimo in classifica Iva Zanicchi, dicianovessima posizione per Giovanni Truppi, ventesima posizione per Highsnob e Hu, ventunesima posizione per Yuman, ventiduesimi Le Vibrazioni, ventitreesima Giusy Ferreri, ventiquattresima posizione per Ana Mena, chiude Tananai.

