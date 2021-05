Magrebini residenti a Sarno denunciano il sindaco di Striano

Questione biciclette a Striano e avviso conclusione indagini per il sindaco Antonio Del Giudice, accusato di furto di biciclette, il caso finisce in Parlamento. A presentare una Interrogazione al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese è il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone. “E’ davvero incredibile la vicenda giudiziaria che ha coinvolto il sindaco di Striano (Napoli), – si legge nell’interrogazione del Senatore Antonio Iannone costretto, in pieno lockdown, ogni domenica, a fare i conti con le pessime abitudini di un gruppo di immigrati, che pensavano di usare il portone del Comune come parcheggio per le proprie bici; pare, infatti, che in piena pandemia alcuni immigrati residenti a Sarno si recassero in bicicletta a Striano e la domenica pomeriggio lasciassero le loro biciclette incatenate all’ingresso del municipio, tanto da impedirne l’accesso ai propri amministratori, che avevano necessità di recarsi al centro operativo comunale, ubicato all’interno del palazzo di città; pertanto, in data 15 novembre 2020,…

