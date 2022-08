Madre e neonato salvi dopo essere rimasti bloccati nel traffico in autostrada

di Luca Capacchione

A Battipaglia, nonostante le polemiche annose scaturenti dalla mancanza di personale nell’ospedale cittadino, tutti gli operatori continuano incessantemente a lavorare affinché ogni paziente abbia le giuste cure, andando ben oltre gli orari di lavoro previsti. Nella serata dello scorso sabato una donna in gravi condizioni e suo figlio sono stati salvati dal personale del reparto di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Santa Maria della Speranza. È stata una vera e propria corsa contro il tempo anche perché l’ambulanza che trasportava la donna è rimasta bloccata sull’A2 del Mediterraneo per il traffico dovuto al rientro dei vacanzieri. Una serie di coincidenze negative che si sono risolte positivamente solo grazie all’ efficienza e professionalità di tutto il personale infermieristico, ostetrico e medico, che ha consentito di espletare il parto cesareo in pochi minuti dall’arrivo della gravida in preda ad una emorragia severa. Un plauso ai Medici Davide De Vita, Luca Buoninfante e Maria Francesca Costantino, agli Infermieri Professionali: Genni Frasca, Maria Strollo, Angela Baglivo, Antonietta Marino, alle ostetriche: Lidia Ruocco, Francesca Guadagno, Mariano De Cristoforo, Marilena Sbagliano, Rossella Meola, agli Anestesisti: Anna d’ Elia, Daniela D’Arminio e alla Neonatologa Anna Siani. Mamma e piccolo stanno entrambi bene, sono fuori pericolo e sono già in reparto. Il piccolo pesa 3 Kili e 870 grammi. In tutto questo periodo a cavallo di Ferragosto il dottor De Vita è stato responsabile come sostituto dell’attuale Primario, e come tale ha sottolineato l’abnegazione degli operatori (infermieri ostetriche, OSS e dei colleghi medici). Un periodo di grande difficoltà, affrontato con efficienza e senso del dovere che vede coinvolta attivamente anche la dottoressa Rita Falivena. “Nella serata di sabato 20 agosto, alle 19.50 gli eroi dell’ospedale del Punto Nascita di Battipaglia hanno salvato le vite di mamma e neonato, provenienti da Altavilla in codice rosso per una emorragia da distacco di placenta – ha commentato il dottor De Vita – Nonostante le difficoltà del turnover, le urgenze in pronto soccorso, i parti e gli interventi per garantire lo screening oncologici sono stati garantiti. È stata una vera e propria conferma dell’efficienza e professionalità di tutto il personale infermieristico, ostetrico e medico, che hanno consentito di espletare il parto cesareo in pochi minuti dall’arrivo della gravida in preda ad una emorragia severa. Tale condizione è tra le urgenze emergenze più insidiose che possano capitare ad una neomamma, che spesso può essere fatale per la diade madre-neonato. La tempestività e l’esperienza ha consentito di salvare ed entrambe le vite. Il punto nascita di Battipaglia è in piena salute nonostante i ritmi incessanti di lavoro”

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia