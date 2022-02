Lutto nel mondo universitario, addio al professor Michele Risi

di Monica De Santis

I primi mesi del nuovo anno, saranno purtroppo ricordati per una serie di decessi di persone molto note in città ed anche in provincia. L’ultimo in ordine di tempo è stato registrato nella giornata di sabato. Un lutto che ha colpito questa volta l’Università degli Studi di Salerno. E’ infatti venuto a mancare prematuramente Michele Risi, professore associato del Dipartimento d’Informatica. Purtroppo, un brutto male ha avuto la meglio su Risi, che ha lottato fino alla fine, ma a nulla sono valse le cure e le attenzioni dei medici. Il suo cuore alla fine si è fermato. Michele Risi era professionista perbene, una persona generosa e benvoluta da chiunque lo abbia incontrato, sia colleghi che studenti. È stato assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Informatica, 2005-2011, 2015-2016; Dipartimento di Ingegneria Civile, 2011-2013, Dipartimento di Management & Information Technology, 2013-2015, dell’Università degli Studi di Salerno. I suoi interessi di ricerca riguardavano l’ingegneria del software, i linguaggi visivi per la modellazione del software, il recupero di modelli di architettura e design, la visualizzazione delle informazioni, l’interazione uomo-computer e la scienza dei dati tra cui data-warehouse, big-data, integrazione dei dati, Data Visualization e Visual-Analytics, Intelligenza Artificiale applicata alla Bioinformatica, Mobile Usability, Sviluppo e Applicazioni e Programmazione Robot. In questi campi ha pubblicato più di 100 articoli, con ricercatori e docenti di università italiane e straniere, su riviste internazionali e sedi di convegni, libri e atti di workshop. Per la sua attività di ricerca ha ricevuto 3 premi internazionali. È stato revisore di riviste internazionali di alta qualità nei settori dell’ingegneria del software, della scienza dei dati e dell’informatica, ad esempio Journal of Systems and Software. È stato membro del comitato editoriale della rivista Scientific Programming, della rivista Software Networking, del Journal of Engineering & Technology for Automobile Security e del Review Board dell’International Journal of Distance Education Technologies. È stato anche revisore aggiuntivo per una serie di conferenze internazionali, ad esempio, ACM ICSE, IEEE International Conference on Software Analysis. I funerali si sono svolti oggi, alle 12:30, nella chiesa di Santo Stefano di Corticelle di Mercato San Severino. Tutti stretti attorno alla famiglia

