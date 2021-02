Lutto nel mondo della politica si è spento Filodemo Iannuzzelli

di Erika Noschese

Lutto nel mondo della politica locale. Si è spento, ieri, Filodemo Iannuzzelli, figura politica salernitana, ma innanzitutto storica del pacifismo nazionale in qualità di Presidente di Pax Christi.Ha dato vita, con passione e coerenza, a numerose manifestazioni contro la Guerra, contro le “Banche armate”, l’Obiezione di coscienza al servizio militare e alle spese militari. I funerali si terranno oggi, alle 12, presso la chiesa del Volto Santo a Pastena. Iannuzzelli è stato esponente di spicco nel Movimento Pacifista e, in quella stagione ricca di entusiasmo, ha costruito insieme, tra gli altri, all’attuale presidente dell’associazione Memoria in Movimento Angelo Orientale, momenti importanti nella storia cattolica.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia