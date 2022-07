Lutto nel mondo della Claai, si è spento il presidente Ferrigno

di Erika Noschese

Il mondo della Claai a lutto. Si è spento questa mattina, poco dopo il suo ricovero in ospedale, il presidente della Claii di Salerno, Gianfranco Ferrigno. Da sempre legato al mondo della enogastronomia, tanti i progetti che ha portato avanti nel tempo. Per diverse settimane è stato ricoverato in ospedale a causa di una brutta frattura. Questa mattina le sue condizioni di salute sono peggiorate e si è reso necessario il ricovero in ospedale. Da poco si era avvicinato concretamente al mondo della politica, grazie al Azione il partito con il quale era tesserato.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia