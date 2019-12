Lutto Crisci, il cordoglio dell’amministrazione di Vietri sul Mare

Il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, l’amministrazione comunale e l’intero Consiglio comunale esprimono profondo dolore e cordoglio per la morte del professore Antonello Crisci, cittadino onorario del comune costiero. Nato a Vietri sul Mare, ma residente a Salerno, il professore Crisci è stato insignito della cittadinanza onoraria nel 2016 come riconoscimento della grande professionalità dimostrata nel campo medico e scientifico. “E’ stato motivo di grosso vanto per il Comune di Vietri sul Mare annoverare tra i personaggi illustri il professore Antonello Crisci – spiega il sindaco Giovanni De Simone – oggi è un giorno triste per la medicina salernitana ma anche per la comunità vietrese. Sarà nostro compito onorare la memoria del nostro concittadino onorario che ha dedicato la sua vita alla ricerca scientifica ottenendo risultati positivi sia in campo nazionale che internazionale”

