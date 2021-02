L’Unità di Crisi pubblica la relazione sull’andamento dei contagi in Campania

di Monica De Santis

E’ stata presentata ieri mattina dall’Unità di Crisi della Regione Campania, la relazione in merito ai dati sull’andamento dei contagi nelle scuole e non solo. Facendo seguito ai dati analizzati è emerso, in Campania, un notevole aumento del numero dei contagiati nei 2 mesi antecedenti al mese di dicembre. In particolare nella metà di ottobre, si legge nella relazione, con un numero di contagi pari a 19.192 individui sono state eseguite ulteriori analisi di carattere predittivo che hanno fatto rilevare come l’incremento senza controllo in assenza di misure di contenimento/restrittive avrebbe comportato un numero esplosivo di contagi per la Regione Campania, in cui l’algoritmo previsionale ipotizzava un numero di contagi al 22 novembre pari a 236.836, con un incremento in poco più di 30 gg di più di 200.000 contagi su quelli all’epoca presenti. E

