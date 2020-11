Lungomare chiuso, la gente si riversa sul Corso e nelle piazze cittadine

di Monica De Santis

Primo giorno di Lungomare e Villa Comunale chiusi. ieri mattina Salerno si è svegliata con l’entrata in vigore dell’ordinanza emessa dal sindaco di Vincenzo Napoli, che ha disposto fino al prossimo 3 dicembre la chiusura di questi due luoghi, considerati di assembramento rispetto ad altri. Ad effettuare i primi controlli che tutti rispettassero le nuove disposizioni è stato proprio il primo cittadino, che ieri mattina si è recato sul lungomare chiuso. “Sembra bizzarro – ha detto il sindaco Napoli – che non si possa passeggiare sul lungomare soprattutto in giornate soleggiate come quelle che stiamo avendo, ma è necessario adottare questa misura.

