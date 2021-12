Lunedì a Palazzo Fruscione la presentazione di “Emozioni”

Si terrà lunedì 27 dicembre alle ore 17:30 presso Palazzo Fruscione a Salerno la presentazione del libro “Emozioni”. Libro scritto dalla Salernitana Gabriella Naddeo verrà presentato su iniziativa dell’associazione storico culturale e di spettacolo per la promozione turistica della Campania “Il castello” i giorni dell’arte a Salerno. Gabriella ha iniziato questo viaggio dentro di se con “Frammenti di pensiero” che l’ha condotta alla consapevolezza che la parola è la sua ancora di salvezza. “I frammenti timidi, impacciati si sono man mano strutturati in un linguaggio esplicativo che è diventato la mia personale prosa, così come la definisco la “prosa del poi che spera” che fa da contrasto al termine prosopopea da me usato in maniera spropositata. – spiega l’autrice – La parola mi ha rapita e non c’è altra via d’uscita. La parola è per me pura magia: è il mio cuore che entra in competizione con l’espressione colorandola di passione.

