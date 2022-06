Sabatini, a Salerno doveva essere festa invece è stato funerale

A Salerno c’è “un velo di tristezza che riguarda tutti, non solo me, per questo epilogo dopo aver conquistato la salvezza. C’era qualcosa da festeggiare e invece abbiamo fatto un funerale, il mio funerale. Ma io sono immortale e adesso andrò altrove”. In ballo c’è “un club molto prestigioso, devo ancora parlare con il presidente ma siamo a buon punto”. Lo ha detto l’ex ds della Salernitana, Walter Sabatini, a Radio Anch’io Sport su Rai Radio1.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia