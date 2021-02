Luigi Petrone illustra a Le Cronache il sogno di un nuovo ospedale

di Erika Noschese

Un nuovo ospedale per la città di Cava de’ Tirreni. Il consigliere di minoranza Luigi Petrone porta avanti la sua proposta, presentata all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Servalli. Nei giorni scorsi, infatti, si è riunita la commissione Sanità per discutere delle proposte a salvaguardia del futuro della sanità cittadina e in particolar modo di quello dell’Ospedale “Santa Maria Incoronata dell’Olmo” si è ritrovata a visionare la proposta presentata dai consiglieri de “La Fratellanza, Luigi Petrone e Bruno D’Elia, e redatta dall’architetto Vincenzo Sorrentino, ovvero la realizzazione di un presidio ospedaliero nuovo in un’area nella zona Asi della frazione Santa Lucia.

