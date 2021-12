Luciano riconfermato segretario provinciale Pd: Siamo punto di riferimento

di Erika Noschese

Il Pd va nel segno della continuità con il segretario provinciale Vincenzo Luciano riconfermato. Giovedì sera, presso la sala Pasolini, si è infatti tenuto il congresso provinciale che vedeva quale unico candidato l’uscente Luciano, capo staff del sindaco Napoli. Tutto secondo i piani: Luciano è stato riconfermato a pieni voti. “Continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto – ha dichiarato Luciano all’indomani del congresso provinciale – Il Pd sarà presente sul territorio salernitano, come ha sempre fatto”. Per i dem, la prima occasione politica si presenta proprio questa mattina, con sindaci e consiglieri della provincia, chiamati al voto per il rinnovo del consiglio provinciale. L’obiettivo, per il presidente Strianese è quella di riconfermare la sua maggioranza, per non avere problemi a governare. “Su questo non abbiamo dubbi, il centro sinistra prevarrà all’interno del consiglio provinciale”, ha dichiarato il presidente provinciale. Il centro sinistra sarà presente con quattro liste: Uniti per la Provincia, di area centrista e moderata, alla quale hanno lavorato il consigliere regionale Corrado Matera, l’ex sindaco di Salerno Aniello Salzano, il Vice Segretario Regionale di Centro Democratico Giovanni D’Avenia, Luigi Nocera, Antonio D’Alessio(Azione); il Pd, Campania Libera e il Psi. “Abbiamo liste competitive, siamo pronti a questa nuova sfida”, ha aggiunto Luciano. Intanto, questa mattina, alle 11, i consiglieri di opposizione, tutti ad eccezione di Antonio Cammarota, presenteranno il ricorso al Tar dopo l’approvazione del bilancio, avvenuto nel corso del primo consiglio comunale. Una questione che Luciano definisce sterile: “La normativa ce lo consentiva, nel senso che è stata giustificata da un’urgenza, riconosciuta dallo stesso consiglio comunale che ha approvato i punti all’ordine del giorno e a portarlo tra le delibere di consiglio – ha dichiarato il segretario provinciale – Loro ovviamente svolgono la loro funzione di opposizione ma, personalmente, dico che è una polemica che avrei risparmiato come opposizione ma non entro nel merito dell’operato altrui. Conosco l’operato del consiglio comunale, dell’amministrazione salernitana e lo ritengo assolutamente legittimo e in questo caso ancora di più”. Presente al consiglio comunale anche il deputato dem Piero De Luca: “”Auguri di buon lavoro a Vincenzo, alla neo Presidente dell’Assemblea, Federica Fortino e a tutti i segretari di circolo eletti nelle scorse settimane. Unità e partecipazione hanno caratterizzato questa fase congressuale. Una mobilitazione appassionata che dà ulteriore forza e vigore all’impegno di tutta la comunità democratica per il nostro territorio. Avanti, insieme!”, ha infatti dichiarato il vice presidente del Pd alla Camera.

