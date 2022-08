Luciano e Lucia offrono la cena ai migranti

di Monica De Santis

Pizzette, rustici, calzoni, pizze rustiche e tanto altro. E’ questo quello che i titolari della nuova “Boutique del Pane” con sede a Sant’Antonio di Pontecagnano ha deciso di regalare ai 73 migranti ospiti nella ex scuola elementare di via De Renzi a Salerno. Luciano e Lucia, i due titolari, non appena letto che a Salerno vi erano questi minori da soli, hanno contattato l’amministrazione comunale di Salerno e parlando con la vice sindaca Paky Memoli, hanno espresso la loro volontà a voler provvedere per ieri sera alla cena per tutti gli ospiti. Una cena fatta a base di sfizzi, di quei prodotti tipici dei forni nostrani che è stata molto gradita dai ragazzi e dalle ragazze che si trovano nella struttura, che in poco tempo hanno finito tutto quello che i due artigiani del pane hanno fatto arrivare presso la scuola Tafuri. “Un piccolo gesto, non abbiamo fatto nulla di speciale” hanno raccontato Luciano e Lucia. “Noi abbiamo la possibilità di aiutarli e allora perchè non farlo. Non ci è costato nulla preparare per loro queste cose, siamo felici che gli siano piaciute” m.d.s.

