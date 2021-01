Lucia Fortini: “Medie e superiori non rientreranno il 25 gennaio”

Il rientro tra i banchi a scaglioni, in Campania, procede secondo le strategie utilizzate sin qui. La conferma arriva dell’assessore all’istruzione Fortini durante una diretta Facebook: «Per questa settimana continueremo con lezioni in presenza fino alla terza classe. Un rientro graduale poiché riteniamo sia molto peggio, per i nostri studenti, tornare in presenza e poi, per qualsiasi criticità, riportarli in Dad. Lunedì 25 cercheremo di far tornare in presenza le quarte e le quinte classi della Primaria. Mercoledì ci sarà la riunione dell’unità di crisi per le valutazioni e per fornire per tempo comunicazioni in tempo utile a scuole e famiglie.

