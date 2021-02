Luca Petrosino e il suo mandolino a Sanremo

di Monica De Santis

Il 4 marzo sul palco di Sanremo ci sarà anche un pezzetto di Nocera Inferiore. Nella serata delle cover infatti, il cantante Ermal Meta, ha scelto di farsi accompagnare da quattro musicisti della Napoli Mandolin Orchestra diretta da Mauro Squillante. E tra i quattro musicisti, a salire sul palco del Tetaro Ariston ci sarà anche Luca Petrosino conosciuto da molti come Joe Petrosino. Professore di mandolino presso i licei musicali Galizia di Nocera, Galdi di Cava de’ Tirreni e Perito di Eboli, Luca Petrosino partirà per Sanr e m o oggi per e f f e t – t u a r e domani l e p r i m e p r o v e , poi farà rientro a casa per ritornare ancora una volta nella città ligure mercoledì 3 marzo per esibirsi il giorno dopo con Ermal Meta nell’interpretazione di Caruso di Lucio Dalla.

