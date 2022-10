Luca Matarazzo ci riprova e cercherà di conquistare il Master dell’Albana

di Rosa Pia Greco

Luca Matarazzo ci riprova. Dopo il secondo posto della scorsa edizione, il sommelier di Salerno è tra i 10 partecipanti alla sesta edizione del Master Romagna Albana in programma a Bertinoro nella giornata di oggi. In palio 2mila euro e il titolo di ambasciatrice per un intero anno del vino simbolo della “solatia dolce paese” (parole di Giovanni Pascoli). Unico sommelier dalla Campania, il suo non sarà un compito semplice, in quanto se la dovrà vedere con altri 9 concorrenti da cinque territori regionali. Dalla Romagna: Gianluca Martini (Mordano), Riccardo Ravaioli (Faenza – Ra), Marco Saiani (Conselice – Ra), Lorenzo Zavaglia (Imola). Tre i partecipanti dall’Emilia tutti da Ferrara: Luigi Dell’Anna (Ferrara), Isacco Giuliani (Ferrara), Giorgio Salmi (Ferrara). Una partecipante dalla Toscana Benedetta Costanzo (Arezzo), una Lombardia Valeria Valdata (Bressana Bottarone, Pavia). Il Master Romagna Albana Promosso da Ais Romagna, a sfidarsi sono 10 sommelier degustatori impegnati fin dal mattino con le prime prove di selezione, svolte a porte chiuse. Da esse scaturiscono i 4 campioni che gareggiano davanti al pubblico, cimentandosi nella degustazione alla cieca, mettendo in scena una vera e propria presentazione di fronte a ipotetici clienti, abbinandone i desideri gastronomici a vini prestigiosi, decantando vecchie bottiglie e rispondendo a insidiose domande. L’evento pubblico sarà alle ore 15.30 nella storica cornice della Chiesa di San Silvestro. A decretare il vincitore, valutando le capacità di degustazione, comunicazione e racconto, competenza, studio e conoscenza dei vini, capacità manageriale e gestionale dei concorrenti, sarà una giuria di esperti, composta da rappresentanti della somellerie nazionale e romagnola e del Consorzio Vini di Romagna. Al vincitore vanno 2mila euro. Una ulteriore Giuria formata da produttori determinerà un Premio Speciale al Miglior Sommelier comunicatore del Romagna Docg Albana scelto fra i quattro finalisti. Il Master è organizzato da Ais Romagna, in collaborazione con il Comune di Bertinoro e il Consorzio Vini di Romagna.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia