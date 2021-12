Lottizzazione abusiva in area vincolata Cilento, 5 indagati

Sigilli a Marina di Camerota, nel Salernitano, dove i carabinieri hanno eseguito un decreto di sequestro, firmato dal gip del tribunale di Vallo della Lucania. Gli inquirenti ipotizzano il reato di lottizzazione abusiva e sono cinque le persone indagate. A finire sotto la lente dei militari dell’Arma della locale Stazione e’ stata un’area di 410 metri quadrati nella quale, a seguito di lottizzazione, sono stati costruiti, ex novo, sette distinti moduli abitativi in lamiera coibentati di 21 metri quadrati l’uno, con relative aree esterne di pertinenza e parcheggio collettivo. Secondo gli investigatori, le opere sarebbero state eseguite senza nessun permesso, in violazione delle norme del piano regolatore del Comune di Camerota in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia