Lotito presenta la manifestazione d’interesse per il Bari

Sono 11 le proposte giunte al Comune di Bari per l’assegnazione del titolo sportivo della squadra di calcio. Alle 12 sono scaduti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse via posta certificata. Ora il sindaco Antonio Decaro procedera’ alla valutazione delle proposte ricevute. Interessato, oltre ad Aurelio De Laurentiis, anche il presidente della Lazio e della Salernitana Claudio Lotito. “Ho avuto sollecitazioni di persone a Bari ad occuparmi della situazione – confessa Lotito ai microfoni di RMC SPORT -. Mio nonno paterno e’ di quelle zone, per questo, se il territorio ha necessita’ di risposte, facendone parte indirettamente, mi metto a disposizione. La storia ha dimostrato che ho affrontato due casi diversi e complicati, come Lazio e Salernitana, dai quali ho avuto risposte positive. Con la Salernitana siamo saliti costantemente, ottenendo risultati importanti. Le due squadre sono state altamente patrimonializzate, non parliamo poi del settore giovanile “

