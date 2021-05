Lotito: “Faremo una squadra per rimanere in A”

“Allestiremo una squadra per rimanere in serie A”. Lo ha annunciato, nel corso dei festeggiamenti in occasione della promozione della Salernitana in serie A, il patron Lotito. L’ipotesi più accreditata, dunque, è che possa esserci ora un braccio di ferro con la Fgc che dice no alla multiproprietà. Con i granata in A, Lotito è costretto a vendere proprio perchè la legge vieta la possibilità di essere presidente di due squadre, appartenenti alla medesima serie. A quanto emerge, Lotito non è intenzionato a vendere, nonostante le dichiarazioni della moglie. Cristina Mezzaroma, che aveva invece lasciato intendere un colloquio con una eventuale nuova proprietà.

