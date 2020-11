Lotito e Mezzaroma si rivedono all’Arechi

di Enzo Sica

Sono tornati entrambi allo stadio Arechi sia Claudio Lotito che Marco Mezzaroma nella serata di un posticipo che doveva consacrare, con un successo contro la Cremonese cenerentola del campionato, il primo posto in classifica. Come poi alla fine è accaduto. E visto che dal 1997, ben 23 anni la squadra granata non era in testa alla classifica la vittoria sofferta ti fa sorridere ancora di più anche se finora sono state giocate solo otto gare. Ed è un indicatore da non sottovalutare perchè vuol dire che questa Salernitana ha tanta voglia di far bene anche quando si stenta contro avversarie che sulla carta dovrebbero essere più deboli. Non è stata, però, una serata perfetta.

