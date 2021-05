Lotito al Comune: L’importante è appartenere alla serie A”

Claudio Lotito è intervenuto alla cerimonia di premiazione della Salernitana nel Salone dei Marmi del Comune “Ci troviamo di fronte ad un problema normativo e dobbiamo cercare di trovare una soluzione che contemperi le esigenze della citta’ con il rispetto delle regole. Faremo di tutto affinche’ la Salernitana continui in questo percorso di solidita’, di forza sportiva e soprattutto di organizzazione. Il nostro compito e’ quello di non disperdere questo patrimonio e non gettare al vento cio’ che abbiamo costruito. Vogliamo preservare e tramandare questo patrimonio nel tempo. Vogliamo che la Salernitana continui in questo cammino, perche’ oggi e’ una delle venti societa’ del calcio che conta. L’importanza di appartenere alla Lega di Serie A non e’ soltanto di natura economica, ma e’ come se fosse un messaggio che si manda attraverso cio’ che si rappresenta al mondo intero, perche’ il campionato di Serie A e’ seguito in tutto il mondo”. Come societa’ dobbiamo trovare la soluzione legale che consentirà alla squadra di proseguire il cammino e di rappresentare sempre nel calcio che conta la citta’ di Salerno. Forza Salernitana”.

