Lorenzo non ce l’ha fatta. Il suo cuore si è fermato

di Monica De Santis

Dopo un mese e mezzo di lotto alla fine il non ce l’ha fatta Lorenzo Pio Coronato, il giovane diciottenne di Ispani coinvolto in un grave incidente stradale nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 luglio a Policastro Bussentino. Il suo giovane cuore si è fermato ieri mattina presso l’Ospedale dell’Immacolata di Sapri dopo un lungo ricovero in coma nel reparto di rianimazione. L’incidente si era verificato all’ingresso di Policastro Bussentino. Qui Lorenzo Pio Coronato, a bordo del suo scooter Yamaha 125, sulla Strada Statale 18, si è scontrato violentemente con una Ford Focus. Immediati i soccorsi, ma le sue condizioni erano subito apparse molto complesse, per le gravi lesioni interne e le ferite riportate nel terribile impatto, e giunto all’ospedale di Sapri, dopo le prime cure mediche è stato trasferito nel reparto di rianimazione in stato di coma. Nella serata di sabato, però, le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate. Inutili ogni tentativo di salvargli la vita. Nella tarda mattinata di ieri l’epilogo che nessuno voleva accettare. La salma si trova presso l’Ospedale dell’Immacolata di Sapri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che come da prassi l’ha posta sotto sequestro in attesa di essere sottoposta all’esame autoptico. Sarà il referto del medico legale a stabilire quali delle gravissime lesioni riportate da Lorenzo abbia provocato la sua morte. La notizia del decesso del 18enne ha fatto in pochi minuti si è diffusa nel Golfo di Policastro, qui da oltre un mese tutta la popolazione si era unita con preghiere, veglie e momenti di raccoglimento per Lorenzo. Da Capitello a Sapri, fino ad arrivare a Ispani, paese dove il giovane viveva con la famiglia, con la mamma Marie Therese, il papà Carlo e la sorella Chiara in tanti hanno pregato affinchè il ragazzo potesse riprendersi e tornare alla sua vita. “Abbiamo prefato e sperato fino all’ultimo – ha detto il sindaco di Ispani, Francesco Giudice– Siamo sconvolti è una tragedia, proclamerò il lutto cittadino e sto valutando si annullare tutte le manifestazioni estive nel nostro territorio comunale in segno di rispetto per i familiari di Lorenzo Pio”. “La mia persona a nome di tutta la comunità di Santa Marina-Policastro si stringe attorno alla famiglia, agli amici ed agli affetti più cari di Lorenzo Pio Coronato. Una morte che addolora e colpisce nel profondo… un ragazzo così giovane e di grandi valori che adesso proteggerà le persone che lo hanno amato, lo amano e lo ameranno sempre, non facendole sentire mai sole” è il cordoglio del sindaco di Santa Marina/Policastro Giovanni Fortunato. Ancora non si conosce la data dei funerali, che sarà comunicata non appena concluso l’iter giudiziario.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia