L’ordine dei medici dona 10mila euro di medicinali alla Croce Rossa Italiana

Sostegno della Croce Rossa Italiana. E’ questo quello che ha deciso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, presieduto dal Dottore Giovanni D’Angelo, a sostegno appunto della Croce Rossa Italiana nella raccolta fondi destinati all’Emergenza bellica in Ucraina. Attraverso la Croce Rossa Internazionale saranno forniti tutti gli aiuti necessari al popolo ucraino e ai profughi di guerra sia in termini di assistenza sanitari sul territorio che di accoglienza nel nostro Paese. Ed è per questo che l’ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno si è già impegnato ad acquistare, tramite FederFarma, medicinali per un valore di 10.000 euro che verranno distribuiti, proprio, tramite la Croce Rossa Internazionale alla popolazione ucraina. Ma non è tutto il dottor Pauciulo si recherà in Ucraina per supportare la popolazione ed essere uno dei contatti dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno sul campo e per aiutare i colleghi impegnati sul campo. Il presidente D’Angelo, fa inoltre sapere che è possibile fare altre donazioni all’ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, per l’acquisto di altri medicinali e qualsiasi donazione può essere utile. Per farle le proprie donazioni si può andare direttamente sul link per donare – https://gofund.me/b277edad

