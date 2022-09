L’onda verde dei Fridays for future questa mattina ad Orta Loreto

di Anna Villani

Tornano le manifestazioni per il clima. Sono previste oggi in oltre 70 città italiane per chiedere alla politica azioni concrete da adottare contro il cambiamento climatico che minaccia la Terra. Un appuntamento importante in vista del voto del 25 settembre prossimo quando gli italiani saranno chiamati al rinnovo del parlamento italiano. Una di queste manifestazioni si terrà anche a Sant’Egidio del Monte Albino presso la scuola secondaria di primo grado dell’ “I.C. Eduardo De Filippo” nella frazione Orta Loreto. Gli studenti di “Friday for Future” tornano a farsi sentire. Una sigla che ebbe inizio con Greta Thunberg il 20 agosto 2018 allargandosi a macchia d’olio. Cortei e scioperi per chiedere di adottare immediate misure contro la minaccia globale di un clima impazzito con estati sempre più torride. Anche il plesso Orta Loreto aderisce oggi alla grande manifestazione “Global climate strike” dando vita dalle 8 di questa mattina nell’atrio della scuola ad una interessante sequenza di attività accompagnate dagli slogan “Cambiamo il mondo, insieme si può!” e #peoplenotprofit un evento che è rimbalzato sui profili social di molti studenti che parteciperanno oggi alla campagna di sensibilizzazione. “Siamo la generazione che sarà costretta a pagare più di tutti il costo di un modello di sviluppo insostenibile e ingiusto, è quindi necessario agire subito” spiegano gli studenti di Orta Loreto che insieme a tutti gli altri studenti aderenti nel mondo e in Italia chiedono di salvare il mondo dalla catastrofe climatica, contenendo l’aumento della temperatura terrestre a +1,5° C e ai governi di decarbonizzazione la produzione di energia. Gli studenti del “Fridays for Future” si sono coordinati perlopiù attraverso i social network. “Cortei ed eventi sono stati organizzati in tutte le grandi città del mondo e d’Italia e anche noi, nel nostro piccolo, vogliamo agire per contribuire a realizzare un futuro migliore. Abbiamo letto, ci siamo informati e ci impegniamo a rendere il nostro stile di vita più sostenibile e a pretendere da amministrazioni e aziende di seguirci per contrastare il surriscaldamento globale. Vi presentiamo il nostro corteo per il clima”. All’iniziativa della scuola, diretta da Angelo De Maio, hanno aderito 6 classi, 2 corsi, compresi i docenti. Il tema ambientale ha visto nell’organizzazione una forte sinergia tra corpo docente ed alunni “che è già il miglior successo di questa manifestazione!” commenta una docente del plesso. Da Orta Loreto l’onda verde della protesta in difesa del clima sul pianeta terrestre farà sentire oggi la propria voce affinché i candidati alle elezioni politiche prossime possano sentire il peso e la responsabilità anche di questo tema.

