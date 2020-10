Loffredo toglie il velo dell’ipocrisia: “Non saranno come gli anni scorsi”

In fondo a dire la verità è stato proprio l’assessore Loffredo che ieri ha dichiarato: “Ho sentito tante battute su Luci d’Artista, quest’anno non si possono fare, come abbiamo sempre fatto negli ultimi anni. Luci d’Artista, con quella consistenza e in quel modo non si fanno e infatti quest’anno non si fanno le Luci d’Artista, si faranno solo piccole luci di Natale che andranno negli assi principali e non sono Luci d’Artista ma luci per non perdere la speranza altrimenti la gente si deprime proprio”. Loffredo ha poi spiegato che venerdì e sabato ha incontrato alcuni commercianti della città capoluogo che, ha aggiunto, “mi hanno detto di illuminare la zona principale ma è un’altra cosa. Io credo che le persone prima di parlare devono azionare il cervello perchè molti non lo fanno, capita anche a me e non bisogna fare polemica per forza”. Loffredo ha poi precisato aggiungendo che ci sarebbero state delle luminarie, seppur in forma ridotta, “perchè anche noi ci rendiamo conto che c’è un problema e del resto io sono stato uno di quelli che, anche se in vacanza con la famiglia, il problema l’ha subito, è stato in casa in quarantena, lontano dalla famiglia come giusto che sia, rispettando il protocollo”. L’assessore al Commercio ha spiegato di dover convivere con il virus almeno fino a quando non ci sarà il vaccino: “convivere non significa non vivere, significa vivere avendo degli atteggiamenti corretti”, nel rispetto delle norme anti contagio, distanziamento sociale e sanificazione, con comportamenti corretti. “Mascherina, laviamo bene le mani ma assolutamente non dobbiamo smettere di vivere e lo dico da padre, da salernitano ma anche da persone che, nella sua vita, ha cercato di girare non solo l’Italia ma il mondo, cercando di aprirsi all’altro. Viviamo con responsabilità”.

e.n.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia