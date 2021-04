Loffredo: “Stiamo lavorando ad un app turistica per il rilancio delle attività”

di Monica De Santis

“Sono settimane che stiamo incontrando tutte le associazioni di categorie, i movimenti e le associazioni di commercianti. Incontri necessari perchè come amministrazione comunale dobbiam ascoltare tutti se vogliamo trovare delle soluzioni che accontentino davvero tutti”. Dario Loffredo, assessore alle attività produttive al termine dell’incontro con i responsabili dell’Acs, l’associazione di commercianti salernitani, fa il punto della situazione… “Ci siamo impegnati, ancora fino al prossimo giugno, ma speriamo di arrivare fino a dicembre la Tosap. Stesso discorso con la concessione e ampliamento degli spazi esterni ai locali, che vorremmo concedere fino sempre fino a dicembre 2021. Stiamo ipotizzando con Salerno Sistemi una possibile rateizzazione delle bollette dell’acqua, almeno nel periodo in cui i locali sono stati chiusi. Per quanto riguarda la tari stiamo cercando di fare qualcosa in più rispetto allo scorso anno, ma questo dipende dalle entrate comunali che, purtroppo sono state danneggiate dalla pandemia. Inoltre stiamo lavorando per un app turistica per la promozione delle iniziative e dei locali cittadini, e stiamo ragionando anche su come poter investire una parte dei 350 mila euro di Luci d’Artista, che quest’anno non sono state fatte, per attività culturali che possano fungere da rilancio nei mesi estivi del commercio cittadino”.

