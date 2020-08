Loffredo positivo e l’attacco di Caldoro: “Ha messo a rischio la sicurezza dei cittadini”

“È andato a Palinuro dove ha messo a rischio la sicurezza dei cittadini”. Attacco da parte del candidato governatore per il centro-destra, Stefano Caldoro, dopo l’annuncio dell’assessore al Commercio Dario Loffredo risultato positivo al covid-19. “De Luca dice che la Regione Campania è stata la prima a fare i controlli agli arrivi dalla Sardegna (cosa non vera) ma nemmeno il suo assessore di Salerno è stato controllato – ha infatti dichiarato l’aspirante governatore del centrodestra – È poi andato a Palinuro dove ha messo a rischio la sicurezza dei cittadini. Con De Luca solo annunci e caos totale: con lui la situazione è fuori controllo”. Immediata la replica dell’assessore del comune di Salerno che, di fatto, smentisce quanto dichiarato da Caldoro: “Il candidato alla presidenza della Regione Campania del centro destra ha pubblicato una bugia gravissima – ha detto Loffredo – Al mio rientro dalla Sardegna, nonostante l’assenza di sintomi e per senso di responsabilità, mi sono nelle ore successive sottoposto al controllo e posto in isolamento. Sono rimasto nella mia abitazione. Mai stato a Palinuro o altrove. Non sono un untore. Il candidato leghista ha inscenato una falsa e squallida speculazione. Si vergogni”. L’assessore ha poi annunciato la sua intenzione di procedere per vie legali per tutelare la “mia onorabilità”. Intanto, l’amministrazione Comunale di Salerno esprime solidarietà all’Assessore Dario Loffredo “vittima di una volgare strumentalizzazione da parte di un candidato alla presidenza della Regione Campania. In questa vicenda, Dario Loffredo si è comportato con grande senso di responsabilità. All’Assessore ed a tutti coloro che in questi giorni sono risultati positivi ai controlli si augura buona salute ed un rapido ritorno alla normalità. E’ squallido che la competizione elettorale debba scadere in questo modo con fake news ed insulti inaccettabili”.

