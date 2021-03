Lo sciopero ad Arzano di Amazon

“Per la prima volta i lavoratori di Amazon sono in sciopero per chiedere che vengano garantiti le adeguate tutele contrattuali a tutti lavoratori della filiera, a cominciare dai driver, che subiscono un vero e proprio sfruttamento lavorativi, con orari massacranti e condizioni di lavoro che vanno oltre ogni legalità. Chiediamo la continuità contrattuale e la fine di questo turn-over esasperante nello stabilimento di Arzano”. A dirlo in una nota sono le segreterie di Cgil, Filt-Cgil e Nidil Cgil Napoli e Campania, che hanno partecipato al presidio davanti ai cancelli dello stabilimento Amazon di Arzano.

