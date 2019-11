Litoranea di Pontecagnano pericolosa: Celano scrive al Presidente della Provincia

Con una interrogazione indirizzata al Presidente della Provincia di Salerno, il Consigliere Roberto Celano di Forza Italia solleva la problematica della strada Litoranea di Pontecagnano che rappresenta, in particolar modo all’altezza dell’ex Capannina) un pericolo costante per residenti e pedoni che non riescono nemmeno ad attraversare la strada a causa dell’alta velocità dei veicoli in transito.

“Sarebbe necessaria – si legge – l’installazione di dissuasori o qualsivoglia intervento che possa distogliere gli automobilisti a percorrere l’arteria come fosse una pista da corsa, in particolar modo nelle ore serali”. Celano evidenzia come siano stati numerosi gli incidenti – alcuni anche mortali – avvenuti in quel tratto di strada ma che nessun intervento ad oggi è stato realizzato.

Il Consigliere Provinciale nell’interrogazione chiede di sapere “come e quando l’Amministrazione intende intervenire per scongiurare gli evidenti pericoli denunciati per l’incolumità degli automobilisti e dei passanti che frequentano la Litoranea di Pontecagnano anche in considerazione delle responsabilità che possano emergere dall’inerzia amministrativa per eventuali possibili ulteriori accertamenti mortali”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia