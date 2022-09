Litiga con il padre e lo accoltella, un arresto aPolla

Tentato omicidio, nella serata di ieri, a Polla, nel Salernitano. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, nel corso di una lite in famiglia, per motivi ancora poco chiari, un uomo di 34 anni ha colpito diverse volte con un coltello dalla lama lunga il padre 66enne. Il genitore e’ stato trasportato al presidio ospedaliero ‘Luigi Curto’ di Polla dove e’ ricoverato in prognosi riservata. Il 30enne e’ stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

